Отчим, жестоко убивший свою падчерицу, получил пожизненный срок
Foto: Valsts policija

Курземский районный суд вынес приговор Виестуру Прищепову, признанному виновным в убийстве своей 20-летней падчерицы — Синдии Роне.

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Как отмечает "Курземес вардс", дело об убийстве девушки суд рассматривал на закрытом заседании. 34-летний Прищепов обвинен в совершении особо тяжкого преступления — убийстве при отягчающих вину обстоятельствах, если после этого совершено осквернение трупа.

Согласно обвинительному заключению, 9 апреля 2019 года мужчина связал руки и ноги падчерицы и задушил ее. Чтобы скрыть преступление, он положил тело в багажник своей автомашины и отвез в волость Эмбутес, где бросил тело в мелиорационный колодец, сверху забросав досками.

Прищепов ранее был неоднократно судим, в последний раз в 2006 году — за убийство женщины. В тот раз Лиепайский суд приговорил его к лишению свободы сроком на семь лет и шесть месяцев. Из места заключения он освобожден досрочно осенью 2011 года. Эта судимость у него еще не погашена.

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