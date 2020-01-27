Отчима будут судить за сексуальное насилие в отношении умственно отсталой падчерицы

Курземская окружная прокуратура передала в суд материалы дела, в рамках которого мужчине предъявлены обвинения в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней падчерицы. Кроме того, это же лицо обвиняется и в физическом насилии против своих детей.

По мнению прокуратуры, в период с 2014 по 2019 год мужчина сексуально использовал свою умственно отсталую падчерицу. Ребенку были доставлены физические и эмоциональные страдания.

Следствие установило, что мужчина избивал своих собственных малолетних дочерей кулаками, щеткой и другими предметами.

Дело передано в Курземский районый суд (Вентспилс). За это преступление обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.