Отдыхающих на матрасе унесло в море, спасателям удалось их поймать

В Лимбажском крае спасателям удалось доставить на берег двух человек, которых унесло в море на надувном матрасе, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

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Отдыхающих отнесло от берега примерно на километр.

Государственная пожарно-спасательная служба напоминает: матрас — это неконтролируемое плавстредство. У купающихся нет знаний ни о морских течениях, ни о ветрах на глубине, ни о том, где вода в море может оказаться ледяной. В случае, если матрас унесло в море и он перевернулся, выплыть на берег самостоятельно практически невозможно.