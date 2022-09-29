Отец насиловал несовершеннолетнюю дочь и хранил порнографию
Foto: LETA

23 сентября прокуратура направила в суд материалы уголовного дела, согласно которым мужчина насиловал и сексуально использовал свою, не достигшую 16-летнего возраста дочь. Также мужчина обвиняется в хранении материалов порнографического содержания.

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Согласно обвинению, мужчина использовал моменты, когда оставался наедине со своей малолетней дочерью и пользуясь ее беспомощным положением и доверием как к отцу, насиловал девочку. Кроме того, обвиняемый, по крайней мере, три раза произвел анальный акт с потерпевшей. В результате действий отца под угрозой оказались нормальное физическое и психологическое развитие ребенка.

Обвиняемый требовал, чтобы дочь пересылала свои фотографии и видео с действиями сексуального характера. Чтобы мотивировать ребенка это делать, мужчина обещал девочке материальные блага, а в случае отказа - запрещал пользоваться мобильным телефоном. Фотографии и видео мужчина хранил у себя на компьютере.

Суд избрал меру пресечения — арест. Материалы дела переданы в Рижский районный суд.

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