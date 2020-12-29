Открыл газ и поджег квартиру: от трагедии жильцов спасла лишь случайность

В минувшее воскресенье жители одного из многоквартирных домов в Гулбене пережили неприятный инцидент: один из их соседей, возможно, умышленно спровоцировал утечку бытового газа, после чего поджег свое жилище. Об этом сообщает Degpunktā.
Вызов на место происшествия поступил около 17.00. Сначала приехали полицейские, а затем и спасатели, которые констатировали утечку газа.
Из задымленного помещения спасателям удалось вынести и передать медикам пострадавшего владельца квартиры, который изначально пытался сбежать.
Полиция начала уголовный процесс. Degpunktā отмечает, что соседи предположили, что мужчина собирался добровольно свести счеты с жизнью, правда, если бы произошел взрыв, жертв могло быть куда больше.