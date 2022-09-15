Пациент психоневрологической больницы сексуально использовал подростка, проходящего лечение

Управление уголовное полиции завершило расследование дела о сексуальном использовании несовершеннолетнего лица, проходившего курс лечения в психоневрологической больнице "Айнажи". Полиции удалось установить личность подозреваемого, который сейчас уже отбывает наказание за аналогичное преступление.

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По данным пресс-центра Госполиции, в 2019 году в распоряжение правоохранительных органов поступила информация о том, что пациент (1991 г.р.) спецклиники несколько лет назад стал жертвой сексуального насилия.

Было установлено, что лицо попало в больницу в 2000 году, когда ему было 9 лет. Там оно проходило курс лечения вплоть до 2009 года.

В ходе расследования полиция выяснила, что летом 2006 года другой пациент этой же больницы, которому в ту пору было 17 лет, подверг свою несовершеннолетнюю жертву сексуальному насилию, удовлетворив свою половую страсть неестественным способом.

Также было установлено, что насильник применял в отношении своей жертвы силу, угрозы, пользовался ее беспомощным положением, а также регулярно ее избивал. Из-за того, что жертва была младше своего обидчика, она была запугана и не могла оказать ему сопротивления.

Поскольку преступление было совершено в 2006 году, уголовный процесс был начат на основании старой редакции статьи 160 Уголовного закона Латвии.

Подозреваемый ранее попадал в поле зрения полиции за преступления на сексуальной почве и сейчас отбывает срок в тюрьме по одному из них. Дело передано в прокуратуру Видземского судебного округа.