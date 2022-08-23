Памятник на месте Рождественских боев разукрасили в цвета украинского флага: полиция начала проверку

Госполиция начала ведомственную проверку по факту росписи памятника на месте Рождественских боев времен Первой Мировой войны в цвета флага Украины.
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По данным полиции, 3 августа Елгавский участок полиции получил заявление о повреждении памятника в волости Валгундес Предположительно, ЧП произошло в период с 18 по 22 июля.
Известно, что вандалы выкрасили в сине-желтый цвет памятник бойцам 7-го Бауского стрелкового полка.
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