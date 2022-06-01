Пардаугава: клиенты заказали еду на 100 евро, отказались платить и ограбили курьера

Сотрудники Рижского регионального управления полиции (РРУП) задержали двух мужчин, подозреваемых в ограблении курьера по доставке еды.

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Как отмечают в РРУП, вечером 29 мая на пульт дежурного поступил сигнал с ул. Берзупес, где двое злоумышленников, пригрозив ножом, отобрали у курьера заказ на сумму более 100 евро. По делу был начат уголовный процесс.

Установив личности предполагаемых нападавших, мужчин 1991 и 1987 г.р. задержали в Зиепниеккалнсе. Свою вину в содеянном они признали.

Следствие установлено, что вечером 29 мая подозреваемые заказали в одном из столичных ресторанов доставку еды на 104 евро. У злоумышленников уже был разработанный план не оплачивать заказ через интернет, поэтому они указали, что будут платить курьеру на месте наличными.

Когда доставщик прибыл по указанному адресу, мужчины вышли ему навстречу из подъезда. Один из них, пригрозив ножом, отобрал заказанную еду, после чего потребовал, чтобы курьер убирался. Когда они заметили, что мужина стоит неподалеку и кому-то звонит, они подошли еще раз и, угрожая, уже потребовали у своей жертвы деньги и золотую цепочку.

Поскольку курьер оставил дверь своей машины открытой, ему удалось быстро запрыгнуть в салон и уехать, попутно сообщив о нападении правоохранительным органам. Оба задержанных ранее были судимы, в том числе за экономические и имущественные преступления.

Следствие по делу продолжается. Младший из задержанных, который в момент нападения угрожал курьеру ножом, взят под стражу.