Пардаугава: любовные игры с наручниками закончились вызовом полиции и спасателей

Вечером 26 января на пульт дежурного Рижской муниципальной полиции (РМП) поступило сообщение о том, что в Курземском районе столицы требуется помощь влюбленной паре: в момент интимной близости они использовали наручники, но затем не смогли собственными силами освободиться от добровольных оков.

На место происшествия был направлен ближайший экипаж РМП. По указанному адресу они застали любовников и еще одного человека. Потерпевшие рассказали, что потеряли ключи от наручников и не могут теперь от них избавиться. Полицейские попытались их открыть своими ключами, однако они не подошли.

В итоге, полиции пришлось привлекать к операции Государственную пожарно-спасательную службу. Спасатели использовали гидравлические ножницы и призвали влюбленных впредь быть более осмотрительными.