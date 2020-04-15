Пардаугава: Mercedes-Benz протаранил три авто, водитель сбежал с места происшествия
Foto: TV3 raidījums "Zebra"

В минувший вторник, в Риге, недалеко от перекреста К. Улманя гатве и ул. Раудас произошло ДТП: автомобиль Mercedes-Benz врезался в три припаркованных на обочине машины, после чего водитель спешно покинул место происшествия.

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Как оказалось, Mercedes-Benz E300 уже пару лет как вычеркнут из регистра транспортных средств: его номера признаны недействительными, то есть автомобилю запрещено участвовать в дорожном движении. Кроме того, у авто нет страхового полиса OCTA, не пройден и техосмотр. В последний раз техосмотр был пройден в 2017 году.


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