Пардаугава: Mercedes-Benz протаранил три авто, водитель сбежал с места происшествия

В минувший вторник, в Риге, недалеко от перекреста К. Улманя гатве и ул. Раудас произошло ДТП: автомобиль Mercedes-Benz врезался в три припаркованных на обочине машины, после чего водитель спешно покинул место происшествия.

Как оказалось, Mercedes-Benz E300 уже пару лет как вычеркнут из регистра транспортных средств: его номера признаны недействительными, то есть автомобилю запрещено участвовать в дорожном движении. Кроме того, у авто нет страхового полиса OCTA, не пройден и техосмотр. В последний раз техосмотр был пройден в 2017 году.