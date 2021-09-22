Пардаугава: неадекватный мужчина годами терроризирует соседей и устраивает поджоги в своей квартире

В Пардаугаве, на ул. Кулдигас, 46 проживает мужчина, который уже несколько лет терроризирует соседей своим поведением. Недавно он стал устраивать поджоги в собственной квартире, ставя под угрозу здоровье и жизни окружающих. Найти управу на соседа никому так и не удалось.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает Degpunktā, Константин проживает на первом этаже, известно, что он нигде не работает, употребляет одурманивающие вещества, после чего становится неадекватным. В мае у него в квартире вспыхнул пожар, второе возгорание произошло на прошлой неделе. После этого мужчина пропал. Соседи уверены: это не случайность, поскольку у Константина в очередной раз произошло помутнение рассудка.

В настоящее время двери квартиры, где произошел пожар, опечатаны. Однако это не мешает Константину либо заходить через окно, либо срывать оставленные полицией пломбы. Соседи тем временем живут в постоянном страхе, что в следующий раз огонь перекинется на газопровод, что приведет к неминуемой трагедии.

В Рижской муниципальной полиции пояснили, что регулярно получают вызовы с этого адреса. Большая часть вызовов связана с Константином. Однако все, что может сделать полиция в данном случае, это задержать его, наказать и освободить. В том случае, если мужчину признают невменяемым, у жителей с ул. Кулдигас, 46 появится небольшая надежда, что его хотя бы временно поместят в специализированное лечебное учреждение.