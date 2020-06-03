Пардаугава: по вине пьяного водителя в ДТП пострадала молодая женщина с ребенком
Foto: DELFI

В минувший вторник в Риге, на ул. Зиепниеккална по вине пьяного водителя произошла авария, в результате которой пострадала 38-летняя женщина — у нее констатирована травма головы. В больницу также изначально был помещен ее 7-месячный ребенок.

Как отмечает Degpunktā, Mercedes Benz, в котором находилась компания из четырех человек, развлекалась поездкой по городу. Недалеко от съезда с Южного моста водитель не смог справиться с управлением, в результате чего автомобиль врезался в остановившийся перед регулируемым переходом Mini Cooper, в котором находились женщина с ребенком. Кроме того, Mercedes повредил ограждение и светофор.

При проверке оказалось, что водитель и пассажиры, находившиеся в салоне Mercedes Benz, были пьяны: у них констатировали 2 — 3 промилле. Водитель внедорожника изначально отказался от проверки на алкоголь, вел себя агрессивно, а затем попытался покинуть место происшествия.

В отношении виновника ДТП начат уголовный процесс.

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