Пардаугава: подростки пытались украсть из магазина алкоголь и ранили ножом охранника
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В Засулауксе во время попытки предотвращения кражи бутылки алкоголя ножевые ранения получил охранник магазина Elvi.

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Как сообщает Degpunktā, работник охраны заметил попытку кражи и попытался ее предотвратить. В ответ на это один из 16-летних подростков ударил охранника несколько раз ножом в ногу. Постралавшего госпитализировали, к счастью, ранения оказались не опасными для жизни.

После получения вызова на место происшествия прибыли сотрудники участка полиции "Курземе" Рижского регионального управления полиции и их коллеги из 1-го отдела 2-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона. Одного из нападавших задержали по "горячим" следам, его подельника — на следующий день.

В ходе расследования удалось выяснить, что это не первое преступление, совершенное подростками. Они подозреваются в ограблении несовершеннолетнего в Пардаугаве, а также в краже алкогольных напитков в другом магазине. Следствие продолжается.

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