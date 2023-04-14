Пардаугава: работник кафе украл у клиентки более 2 000 евро и успел часть денег проиграть в автоматах

В минувший вторник, 11 апреля, сотрудники Госполиции получили вызов в одно из кафе в Торнякалнсе, где у посетительницы украли из сумочки 2 225 евро.
Как отмечает Degpunktā, прибывшие по указанному адресу стражи порядка установили, что деньги, возможно, присвоил себе один из сотрудников заведения общепита. Закончив свою смену, он зашел в туалет, где увидел оставленную клиенткой сумочку. Изучив ее содержимое, мужчина забрал себе крупную сумму денег.
Вскоре владелица сумочки вернулась в туалет, однако кошелек к той поре оказался уже пуст. О пропаже она незамедлительно сообщила в полицию.
Изучив записи камер видеонаблюдения, у полицейских появились подозрения, что к краже может быть причастен один из работников кафе. С ним связались по телефону и попросили вернуться на работу, где его уже ждала полиция. Стоит отметить, что к этому времени он уже успел проиграть в игровом зале около 600 украденных евро.
Известно, что подозреваемый 1977 г.р. ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка. По делу начат уголовный процесс. В настоящее время к подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.