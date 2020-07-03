Пардаугава: таксист и полицейские спасли жизнь потерявшему сознание мужчине

На этой неделе в Пардаугаве, благодаря оперативности водителя такси и сотрудников Рижской муниципальной полиции (РМП) удалось спасти жизнь мужчине, потерявшему сознание. Об этом сообщает Degpunktā.

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В тот день таксист забирал своего постоянного клиента, чтобы довезти его до Агенскалнса. По пути пассажир и водитель активно разговаривали, однако в какой-то момент речь мужчины прервалась на полуслове. Таксист снизил скорость и обернулся, заметив, что клиент потерял сознание.

К тому времени такси уже проехало Каменный мост, поэтому, находясь недалеко от ул. Э. Смильгя, водитель принял решение обратиться за первой помощью к сотрудникам участка РМП.

"Коллега подошел к машине и констатировал, что мужчина без сознания, не дышит, он явно испытывает недостаток кислорода, а кожа его стала беловато-синей", — рассказа инспектор Земгальского участка РМП Нормундс Зиемелис.

Полицейские вызвала скорую и в ожидании медиков приступили к массажу сердца. Борьба за жизнь человека продолжилась и с прибытием медиков, к спасению подключились врачи-реаниматологи, и через несколько минут у пассажира появился пульс.