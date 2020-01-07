Пардаугава: в офисе убит мужчина, стрелявший совершил суицид

По информации Рижского регионального управления полиции, во вторник, в 12.30 на пульт дежурного поступило сообщение с ул. Кандавас, где в одном из офисов был застрелен мужчина.

По первоначальной версии, человек, убивший свою жертву, после этого совершил суицид. Преступление было совершено на ул. Кандавас — между районами Засулаукс и Иманта. Известно, что убитый мужчина являлся работником офиса.

Полиции удалось установить, что к преступлению причастен один человек, поэтому у общественности нет причин для волнений и опасений.

На месте происшествия продолжает работать полиция. По делу начат уголовный процесс. Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.