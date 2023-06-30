Пардаугава: в трагическом ДТП погиб мотоциклист

В минувший четверг в Риге, на ул. Ранька дамбис водитель мотоцикла CBR не справился с управлением, в результате чего съехал с проезжей части и врезался в заграждение.

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Как отмечают в пресс-центре Госполиции, от полученных травм мотоциклист скончался на месте аварии. Полиция расследует обстоятельства дорожного инцидента.