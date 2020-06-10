Пардаугава: водитель врезался в автобусную остановку, а затем в рекламную тумбу
Foto: AFI

В минувший вторник в Пардаугаве произошла авария, в результате которой лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

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Как отмечает Degpunktā, в самый разгар рабочего дня автомобиль протаранил автобусную остановку "ул. Вентас", а затем и рекламную тумбу.

ЧП произошло на ул. Лиелирбес. За рулем автомобиля Opel находился пенсионер. Рядом с ним был его сын, однако он не успел предотвратить аварию.

В результате ДТП никто не пострадал. При проверке в организме виновника дорожного происшествия алкоголя не констатировали.

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