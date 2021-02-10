Пардаугава: вооруженный мужчина разбил витрину магазина и разгуливал по району с ножом

В Болдерае на этой неделе задержали мужчину, который сначала выбил витрину в торговом центре, а затем разгуливал по району, пугая прохожих ножом.

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По данным Degpunktā, на место происшествия незамедлительно прибыл экипаж Рижской муниципальной полиции. Получив приметы разыскиваемого, стражи порядка в скором времени задержали мужчину. Однако, как позже оказалось, произошло недоразумение: это оказался простой прохожий, не имеющий к делу никакого отношения. Сотрудники РМП принесли ему свои извинения.

Спустя несколько минут полицейские нашли настоящего подозреваемого, в этом им помог охранник магазина. Задержанного доставили для дальнейших следственных действий в участок "Курземе" Рижского регионального управления полиции.

По данному делу начат уголовный процесс. Полиции удалось установить, что задержанный может быть связан с еще одним ранее начатым уголовным процессом. Решается вопрос об аресте подозреваемого.