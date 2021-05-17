Пардаугава: задержан подозреваемый в попытке убийства
Foto: Policija

Сотрудники Госполиции задержали ранее неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в попытке убийства.

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По данным пресс-центра Рижского регионального управления полиции, вечером 15 мая на пульт дежурного поступило сообщение о том, что в Шампетерисе, в одной из квартир нашли мужчину с многочисленными колотыми ранениями. Медиков вызвал сам пострадавший.

Полиция установила, что на мужчину напал его хороший знакомый, а преступление совершено на почве личной неприязни.

В ходе следствия было установлено предполагаемое место, где мог находиться подозреваемый. В скором времени 37-летнего неоднократно судимого мужчину задержали. Также оказалось, что задержанный находился в розыске за кражу.

Следствие по делу продолжается.

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rus.DELFI.lv

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