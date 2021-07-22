Пассажир пытался дать полиции 1000 евро, чтобы спасти пьяного водителя

Чтобы избавить от наказания своего друга, который сел за руль с 2,32 промилле алкоголя, пассажир предлагал полиции 1000 евро, а когда взятку не приняли, стал вести себя агрессивно. Пришлось надеть на него наручники, рассказала порталу Delfi представитель Госполиции Курземского региона Мадара Шершнева.

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18 июля в Угалской волости Вентспилсского края полиция остановила Ford Transit. Водитель был пьян — в выдыхаемом воздухе обнаружилось 2,32 промилле алкоголя. Друг водителя, пока полиция оформляла документы, неоднократно предлагал полиции взятку в 1000 евро, чтобы их отпустили. Его неоднократно предупреждали, что за такие предложения предусмотрена уголовная ответственность, но он не реагировал.

Поняв, наконец, что попытка подкупа не удалась, мужчина стал вести себя агрессивно, нецензурно ругаться и оскорблять полицейских. На него надели наручники, но он продолжил ругаться, проигнорировал приказ стоять на месте и стал ходить вокруг полицейской машины.

Пьяный водитель тоже не подчинился требованиям представителей закона и несколько раз пытался сбежать из служебной машины. Он вел себя агрессивно и непредсказуемо, поэтому на него тоже пришлось надеть наручники.

Еще один пассажир пытался отвлечь полицейских и мешал процессуальным действиям, игнорируя требование вернуться в машину и отойти от полицейской машины.

В результате полиция начала два уголовных и пять административных процессов. Один из уголовных процессов был начат против водителя — за вождение в пьяном виде и без прав — а также против него было начато два административных процесса, за неподчинение полиции и за хулиганство. Второй уголовный процесс был начат против пассажира, предлагавшего взятку. Против него тоже было начато два административных процесса, за неподчинение полиции и за хулиганство. Против третьего мужчины начат один административный процесс, за хулиганство.