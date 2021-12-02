"Пассажирам пришлось выбираться через люк". Подробности аварии автобуса и военного джипа

В среду днем, в волости Инчукална на Валмиерском шоссе столкнулись междугородний автобус и автомобиль Национальных вооруженных сил Латвии. В результате аварии оба транспортных средства завалились на бок. Выбираться из автобуса пассажирам помогали спасатели и военные, сообщает передача Degpunktā.

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Междугородний автобус Валка-Рига пункта назначения в среду так и не достиг - примерно в 30 километрах от Риги он попал в аварию.

Как рассказал младший инспектор Дорожной полиции Имантс Икауниекс, согласно первоначальной информации, автобус и джип Национальный вооруженных сил двигались в сторону Риги. Была небольшая метель и автобус по второй полосе начал обгон. По словам самого водителя, автобус занесло, он зацепил военный джип и оба "вылетели" в канаву. Пассажиры автобуса выбрались наружу через люк, им помогли военные. По словам представители VUGD Виестурса Вуланса, в автобусе оказались зажаты три человека, их помогли вызволить спасатели.

Как сообщалось, бригады медиков оказали помощь семерым пассажирам автобуса, шестеро из них госпитализированы. Представитель Национальных вооруженных сил Сандра Брале отметила, что военнослужащие не пострадали. В момент аварии в машине находились два человека.