Пассажирке автобуса Lux Ekspress на границе показалось, что в салоне заложена бомба
Foto: Aculiecinieka foto

Сегодня утром одна из пассажирок автобуса Lux Ekspress заподозрила, что предмет, оставленный в салоне неизвестным, может быть взрывным устройством. Она поделилась своими опасениями, и на место были вызваны саперы и полиция.

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„Около 9 часов утра на пограничном пункте в Нарве в рейсовом автобусе фирмы Lux Express был обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, владельца которого не удалось установить. Пассажиры автобуса были эвакуированы.

На место прибыли саперы и экстренные службы. Подозрения в отношении опасности предмета не подтвердились", — прокомментировала RusDelfi пресс-служба полиции.

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