Пассажирский поезд Рига - Лиепая опоздал на конечный пункт на 3,5 часа

В пятницу вечером пассажирский поезд Рига - Лиепая пришел на конечный пункт с опозданием на три с половиной часа. Виной тому - неисправность блока управления двигатетелем локомотива, сообщил агентству LETA представитель AS Pasažieru vilciens (PV) Эгилс Крутовс.

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Информация о технических неполадках поступила около 21:00, когда поезд Рига - Лиепая остановился на станции "Айритес" перед Скрундой.

Изначально планировалось, что задержка продлится около 25 минут, и помощник машиниста связался со специалистами Pasažieru vilciens (PV), чтобы на месте попытаться восстановить работу локомотива. Однако сделать это не удалось. Поэтому из Лиепаи был отправлен другой локомотив, который и доставил состав в Лиепаю. На конечный пункт пассажирский поезд прибыл лишь в 1.10 ночи (вместо запланированного времени в 21.42).

За несколькими пассажирами поезда, которым надо было выходить в Скрунде, на станцию "Айритес" приехали друзья или родственники. По словам Крутова, в подобных случаях Pasažieru vilciens старается предоставить пассажирам альтернативные способы поездки до конечного пункта назначения, но в этот раз сразу не нашлось доступного автобуса, который мог бы прибыть на станцию "Айритес" быстрее запасного локомотива из Лиепаи и вместить такое большое количество людей - около 60 человек.

Как пояснил представитель Pasažieru vilciens, несмотря на то, что из-за поломки локомотива было невозможно продолжать отапливать вагоны, температура в поезде изначально была довольно высокой и до Лиепаи держалась в пределах нормы (выше 10 градусов).

На вопрос о возможности получения пассажирами компенсации, например, в стоимости билета, Крутовс пока не смог ответить на этот вопрос. Он пояснил, что информация о случившемся в пятницу вечером была размещена на сайте PV, в Twitter и в приложении, также с пассажирами общались кондукторы. Компания сожалеет о случившемся и приносит извинения пассажирам за неудобства.

Поврежденный локомотив доставлен в Ригу, на 7 февраля запланирован его осмотр, чтобы более точно определить техническую проблему.

Учитывая плохое техническое состояние дизель-поездов, Эгилс Крутовс в качестве решения по предотвращению или сокращению подобных внештатных ситуаций упомянул долгосрочную плановую закупку новых поездов.