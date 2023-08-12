Пассажиры автобуса оказались заложниками ситуации: мужчина размахивал газовым оружием и выстрелил

Полиция расследует ЧП, которое произошло в одном из юрмальских автобусов, а также ищет свидетелей, ехавших в тот злополучный день из Булдури в сторону Слоки. К счастью, никто не пострадал, однако хулиган перепугал всех пассажиров.

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Как отмечает Degpunktā, конфликт произошел в среду вечером, юрмальском автобусе 4-го маршрута. Один из пассажиров по неизвестной причине извлек из кармана газовое оружие и стал целиться в окружающих.

Глава пресс-служба транспортного предприятия Jūrmalas autobusu satiksme Майя Лаздиня рассказала, что мужчина, у которого был при себе газовый пистолет, хотел выйти на остановке "Поворот на Талси".

"Пассажир, который находился в салоне, увидел, что тот достал газовый пистолет и спросил: "Ты что, с ума сошел?" На что тот ответил по-русски: "Я вас всех здесь сейчас пристрелю". Что компания уже сделала сейчас, так это сохранила видеозапись, которая также будет передана в полицию по официальному запросу, а у водителя автобуса, работавшего в тот вечер, взяты объяснения".

Автобус в тот вечер был полон, одной из пассажирок оказалась Светлана. Она считает, что конфликт возник из-за сигарет. По ее словам, мужчина был сильно пьян. Он разговаривал с какой-то парой, но в какой-то момент возникло недопонимание, и на ровном месте вспыхнул конфликт. Вероятно, чтобы решить конфликтную ситуацию, мужчина и схватился за газовый пистолет.

"Парень попытался его обезвредить и задержать, но тот держал пистолет и кричал, что сейчас всех расстреляет. Я сидела к нему спиной, повернулась и поняла, что пистолет оказался возле моего лица. Парень каким-то образом схватил пистолет, и выстрел произошел в воздух. Автобус заполнился газом, люди стали кричать, женщины — падать на пол. Словом его как-то нейтрализовали и на конечной в Каугури, возле "Максимы" просто выбросили из автобуса", — рассказала Светлана.

Она также пояснила, что никто в автобусе не встал и не помог парню задержать агрессивного вооруженного мужчину. Светлана объяснила, что они просили водителя просто открыть двери, чтобы можно было избавиться от дебошира, но он их сначала не послушал. Никак водитель не отреагировал и на просьбы пассажиров отвезти хулигана в полицию.

Также свидетельница рассказала, что мужчина, угрожавший пистолетом, сам пошел в полицию, чтобы дать показания. Он сообщил, что сам является потерпевшим и обвинил нескольких мужчин национальности рома в том, что это они на него напали с газовым оружием. В полиции сообщили, что по этому делу начат административный процесс. Свидетелей конфликта полиция просит обращаться в полицию по телефону 110.