Пассажиры сломавшегося поезда могут получить денежную компенсацию

Пассажиры поезда Рига-Лиепая, прибывшие в минувшую пятницу в пункт назначения на 3,5 часа позже из-за поломки блока управления двигателем локомотива, смогут претендовать на денежноую компенсацию. Об этом сообщает "Курземес вардс" со ссылкой на пресс-секретаря АО Pasažieru vilciens (PV) Эгила Крутова.

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Он сказал, что в стандартной ситуации нормативные акты предусматривают полную компенсацию, если поезд отправляется в пункт назначения с опозданием более 15 минут, но это нестандартная ситуация, поэтому пассажирам поезда предложили подавать заявки.

"Комиссия рассмотрит каждое заявление, и желательно, чтобы в каждом были упомянуты все обстоятельства, трудности, в том числе и проблема попасть домой по прибытии опоздавшего поезда," — подчеркнул Крутов, добавив, что одна пассажирка сразу решила проблему: сойдя с поезда вызвала такси. Стоимость поездки ей компенсировали представители АО PV.

Денежную компенсацию могут получить и те, кто ехал до Скрунды и за кем на станцию Айрите ехали родственники и друзья.

Один из пассажиров, журналист Бен Латковскис, выразил непонимание, что растерянная проводница поезда была так же неосведомлена о ситуации, как и пассажиры, и пару часов персонал не мог ответить на вопросы сидящих в вагонах людей и когда поезд, наконец, вернется в Лиепаю. Латковскис охарактеризовал микроклимат в вагоне поезда во время длительного простоя как "нормально терпимый".