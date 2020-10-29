Педофил признан экспертами невменяемым: его направят на принудительное лечение

В мае этого года в Курземское региональное управление полиции поступила информация о маленьком мальчике, который подвергается сексуальной эксплуатации со стороны своего родственника.

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Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело, расследование по которому уже завершено и оно передано в прокуратуру с предложением продолжить процесс с применением в отношении педофила принудительных мер медицинского характера.

После получения информации о растлителе сотрудники Бюро криминальной полиции Курземского региона возбудили уголовное дело по факту удовлетворения половой страсти неестественным образом, если это было совершено против воли жертвы посредством насилия, угроз или использования доверия, власти или другого влияния на жертву.

Расследование установило, что родственник мальчика подвергал ребенка сексуальной эксплуатации, пользуясь его беспомощностью и доверием, а также применяя насилие.

Подозреваемый прошел психиатрическую экспертизу, в ходе которой был признан невменяемым. На основании этого заключения полиция завершила расследование уголовного дела и направила материалы в прокуратуру для дальнейшей передачи в суд. Именно суд должен принять решение о применении к подозреваемому принудительных мер медицинского характера.

Решение о применении принудительной меры медицинского характера должен принимать суд, оценивая наличие риска и принимая во внимание тот факт, что лицо, не получая необходимую психиатрическую помощь, может подвергунть опасности других людей, а также самого себя.

Государственная полиция напоминает, что дети, в основном, не рассказывают о том, что с ними произошло, но если ребенок все еще доверяет и рассказывает хотя бы одному родственнику или знакомому о своих проблемах, нужно обязательно реагировать и обращаться к специалистам, которые будут продолжать работать с ребенком, чтобы узнать, что ему пришлось пережить.

О таких случаях всегда важно информировать специалистов, чтобы они смогли оказать ребенку необходимую психологическую помощь.