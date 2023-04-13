Педофила из Даугавпилса помогли задержать журналисты и анонимный читатель: подозреваемый повесился

Из-за отсутствия доказательств полиция долго не могла задержать педофила, орудовавшего в Даугавпилсе. Доказательства предоставил некий читатель Re:Baltica, приславший редакции карту памяти, на которой были фотографии с полуголыми детьми, и информация о предполагаемом педофиле.

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На рабочий адрес Re:Baltica пришел конверт с открыткой. Внутри была вклеена карта памяти и написано "спасите детей". На карте памяти было около 100 файлов — фотографии и один документ. На фотографиях были изображены по меньшей мере три мальчика в возрасте 10–14 лет — в трусах, с раздвинутыми ногами, рядом с тарелкой с едой. Они были увлечены играми в телефонах или на компьютере. Первые кадры были сняты в 2014 году, последние — в 2019-м, и чем дальше, тем более порнографическими становились фотографии. Иногда на них появлялся также взрослый мужчина. В присоединенном документе было всего несколько строчек — фамилия, неполный адрес и просьба не разглашать источник информации.

Журналисты обратились в полицию, и был начат уголовный процесс. Параллельно Re:Baltica начала собственное расследование и выяснила, что предполагаемый педофил — знакомый многим даугавпилчанам тролль с городских форумов с никнеймом Pasha. Его реальное имя — Павел Касперович, год рождения — 1978. Он уже был судим за сексуальное использование несовершеннолетнего и с 2005 по 2010 год сидел за это в тюрьме. Поскольку обязательный пробационный надзор для судимых за педофилию ввели позднее, после тюрьмы за ним никто не следил. И он снова принялся за старое.

Как минимум два раза, считает издание, у даугавпилсской полиции был шанс остановить Касперовича. В 2017 году полиция получила звонок с жалобой на то, что к девятилетнему мальчику у спортивной школы пристает мужчина — и личность была установлена. В 2019 году в этой же спортивной школе Касперович подружился с другим мальчиком — в тренажерный зал этой школы за плату могут ходить и взрослые. Он приглашал его домой играть в видеоигры. Тревогу подняла мать мальчика. Однако мальчик уверял, что его старший друг не делал ему ничего плохого, и за отсутствием доказательств полиция отказалась начинать уголовный процесс. Как пояснил журналистам работник Даугавпилсской полиции Владислав Окунев, полиция проверяла действия Касперовича, но не смогла найти состава преступления. "Делали все возможное, чтобы найти доказательства его предполагаемого, скажем так, умысла, но, к сожалению, такие доказательства получены не были", — рассказал он.

12 декабря 2022 года полиция с учетом новых доказательств задержала Касперовича. Ему вменяется сексуальное насилие, изготовление детской порнографии и вовлечение несовершеннолетних в это занятие. Суд принял решение об аресте. Ночью после того, как его привезли в Даугавпилсскую тюрьму, Касперович повесился в камере.

По закону дела против умерших должны быть закрыты. Однако полиция дело еще не закрыла, так как просматривает найденный во время обысков компьютер и другие каналы связи. Пострадавшими признаны три мальчика, однако на снимках видно больше детей. Полиция точное число не называет.

Re:Baltica решила назвать имя педофила для того, чтобы другие пострадавшие, если они есть, узнали, что заведено дело, и могли подать заявление в полицию. Полиция напоминает, что пострадавшим полагается компенсация от государства. Важно также выяснить реальные масштабы преступления педофила.