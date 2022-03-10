Педофилу, насиловавшему мальчика, не смягчили наказание
Foto: Shutterstock

В Курземском окружном суде зачитан сокращенный приговор обвиняемому в сексуальном насилии над ребенком.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает "Курземес вардс", мужчина был осужден за действия сексуального характера для удовлетворения полового влечения путем физического контакта с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощности потерпевшего и против воли потерпевшего, с применением насилия и силы.

По неофициальным данным, мать мальчика стала жить с мужчиной после того, как тот вышел из тюрьмы. Известно, что педофил ранее был неоднократно судим за различные преступления.

Информацию о возможном преступлении была получена органами в феврале 2020 года. Следствие установило, что половые акты в отношении несовершеннолетнего продолжались в течение нескольких месяцев. Полиции удалось получить доказательства нескольких эпизодов преступления.

В августе 2021 года Курземский районный суд приговорил педофила к 7,5 годам лишения свободы, а также испытательному сроку в четыре года. Районный суд принял решение оставить приговор без изменений.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?