Педофилу, насиловавшему мальчика, не смягчили наказание

В Курземском окружном суде зачитан сокращенный приговор обвиняемому в сексуальном насилии над ребенком.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает "Курземес вардс", мужчина был осужден за действия сексуального характера для удовлетворения полового влечения путем физического контакта с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощности потерпевшего и против воли потерпевшего, с применением насилия и силы.

По неофициальным данным, мать мальчика стала жить с мужчиной после того, как тот вышел из тюрьмы. Известно, что педофил ранее был неоднократно судим за различные преступления.

Информацию о возможном преступлении была получена органами в феврале 2020 года. Следствие установило, что половые акты в отношении несовершеннолетнего продолжались в течение нескольких месяцев. Полиции удалось получить доказательства нескольких эпизодов преступления.

В августе 2021 года Курземский районный суд приговорил педофила к 7,5 годам лишения свободы, а также испытательному сроку в четыре года. Районный суд принял решение оставить приговор без изменений.