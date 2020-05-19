Пенсионер с нарушениями памяти ушёл из больницы и пропал: полиция просит помощи

Полиция разыскивает родившегося в 1933 году Александра Полякова. 19 мая около 15:00 он вышел из стационара "Гайльэзерс" на улице Гиппократа, 2 и отправился к себе домой, но дома так и не появился.

У мужчины проблемы с памятью, он может не ориентироваться в пространстве и заблудиться.

Приметы: рост 168 см, худощавый, седой. Одет был в зеленую кофту, синие спортивные штаны, черные туфли, на голове коричневая зимняя шапка.

Александр передвигается с тросточкой, с собой был белый пакет. Говорит по-русски.

Всех, у кого есть информация о том, где может быть Александр, полиция просит звонить по номеру 67085942 или 110.