Пенсионерка отдала мошенникам 64 422 евро

В период с 11 по 24 октября Государственная полиция получила информацию о том, что в результате мошеннических действий жители Латвии лишились 353 000 тысяч евро.

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Самые большие потерли (64 422 евро) понесла пенсионерка из Вентспилса. Она обратилась с заявлением в полицию 18 октября. В 2018 году ей позвонил незнакомый мужчина, который представился брокером и предложил стать клиентом, вкладывая средства с целью получения прибыли. Поверив мошеннику, женщина перечислила ему со своего счета 20 254 евро. В 2019 году пострадавшей вновь позвонили и снова пообещали прибыль, только для этого нужно было обновить счет. В результате женщина перечислила еще 23 639 евро. В 2020 году женщине вновь позвонили - мужчина на втором конце трубки сообщил, что предыдущее предприятие объявлено банкротом, но он может помочь вернуть прошлогодние инвестиции и потерянные деньги, для этого нужно снова произвести платеж. И женщина перевела на указанный счет еще 8 971 евро. В этом году пенсионерке снова звонили. Незнакомец обещал с помощью суда выбить деньги у виновных, однако для подготовки документов для судебных разбирательств нужны 11 558 евро. Которые женщина перечислила. Начат уголовный процесс.

В свою очередь в Даугавпилсе женщине звонили несколько раз в период с 13 мая по 15 июня и уговорили ее участвовать в торгах на бирже. У потерпевшей выманили 3 755 евро, кроме того, на ее имя были оформлены быстрые кредиты на общую сумму 13 000 евро.

В свою очередь, в Саулкрастах мужчина "попал" на 46 658 евро. По словам пострадавшего, ему позвонили и на русском языке предложили вложить средства в финансовую платформу. Доверившись мошеннику, мужчина перечислил ему собственные накопления плюс взял кредиты в банке. По совету "доброжелателя" он также установил на компьютере программу AnyDesk, с помощью которой преступники подключились к его компьютеру и проводили мошеннические действия со счетами жертвы.

Похожим способом деньги были украдены у жительницы Валмиеры. Женщине позвонил мужчина и на русском языке предложил купить криптовалюту с целью заработать. В итоге женщина лишилась 19 416,99 евро.