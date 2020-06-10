Перед судом предстанут бывший исполнительный директор и бывший руководитель канцелярии Сейма

Генеральная прокуратура передала в суд уголовное дело против бывшего руководителя канцелярии Сейма Мариса Стейнса и бывшего исполнительного директора парламента Валдиса Зиемелиса, передает LETA. Их обвиняют в халатности.

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Дело связано с созданием неподходящего помещения для заседаний комиссии Сейма по вопросам национальной безопасности.

Прокуратура в своем сообщении не называет имен обвиняемых. Согласно обвинению, два бывших должностных лица халатно исполняли свои обязанности, в результате чего строительные работы по перепланировке помещений Сейма выполняли коммерсанты без сертификата индустриальной безопасности.

Из-за их действий под угрозой оказались не только интересы государства, но и был нанесен ущерб размером в 251 847 евро.

Стейнс и Зиемелис предстанут перед судом 18 сентября в 10:30. Процесс будет проходить в закрытом режиме.

Информация об уголовном процессе появилась в 2017 году, о нем депутатам рассказал генеральный прокурор Эрикс Калнмейерс. Дело было возбуждено из-за того, что было невозможно аккредитовать помещения комиссии, так как в них невозможно обеспечить защиту государственной тайны.