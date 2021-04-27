Передача: у обгоревшего в Тукумсе мужчины есть судимость за поджог

Против Нормундса Киндзулиса, которой на прошлой неделе в Тукумсе при неизвестных обстоятельствах (возможно, из-за поджога на почве гомофобии) получил обширные ожоги, было заведено дело в Риге за умышленный поджог чужого имущества с использованием жидкости для розжига. В ходе расследования этого дела у него были выявлены психические нарушения, мешающие понимать и контролировать свои действия. Об этом со ссылкой на прокурора сообщает передача "Панорама" на телеканале LTV.

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Сейчас на жизнь Киндзулиса борются медики Государственного ожогового центра. Высказывались предположения, что против него совершено преступление на фоне гомофобии, что его умышленно облили горючей жидкостью и подожгли.

Журналисты LTV выяснили, что Рижский суд Латгальского предместья рассматривает дело, по которому Киндзулис проходит как обвиняемый— и это дело за намеренную порчу чужого имущества путем поджога. По словам прокурора, вина пока не доказана, но свою вину он фактически признал.

В деле пять эпизодов, события происходили в Кенгарагсе в конце 2019 и начале 2020 года. Ни один человек не пострадал. После одного из поджогов Киндзулиса задержали, и психиатрическая экспертиза констатировала нарушения.

"На основании заключения эксперта было принято решение отправить дело в суд для определения принудительных мер медицинского характера", — рассказала прокурор. Уже было несколько заседаний суда.

При этом Киндзулис является студентом-медиком и работает в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП). Запрет работать он не получил. Глава СНМП Лиене Ципуле сказала, что ничего об этом не знала, и слышит эти факты первый раз от журналистов.