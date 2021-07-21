Передача: в "Таллинском квартале" женщине что-то подлили в напиток
Foto: LETA

В "Таллинском квартале", популярном месте отдыха рижан, посетители подлили другой посетительнице в напиток неизвестное вещество. Это произошло около двух недель назад, сообщает телеканал TV3.

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После сделанного злоумышленники ушли, попросив охранников их проводить, потому что кто-то угрожал их побить. Только после того, как они ушли, оказалось, что они пытались что-то подлить посетительнице.

Одного из трех возможных виновных удалось сфотографировать, эта фотография передана охранникам "Таллинского квартала". Руководитель проекта Анда Вайчеконе подтвердила журналистам, что знает об инциденте, и работники делают все возможное, чтобы подобного больше не происходило. Однако она отметила, что такое часто происходит в разных странах мира, и не всегда потерпевшие обращаются за помощью.

В данном случае потерпевшая не стала обращаться в полицию, но к ситуации подключились ее родители.

Представитель организации по защите прав женщин "Марта" Мадара Канаста сказала, что часто пострадавшие не обращаются в полиции, потому что боятся и стыдятся произошедшего, учитывая, что часто они не помнят, что происходило после того, как они выпили напиток с подлитым веществом.

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