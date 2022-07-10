Перекрыт вход в здание Origo: выявлена деформация потолка

Государственная пожарно-спасательная служба приняла решение перекрыть территорию на Привокзальной площади в Риге у входа в здание Origo из-за деформированной конструкции потолка, сообщает агентство LETA.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Представитель Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте сообщила, что 10 июля в 17.07 поступил сигнал на Привокзальную площадь, где находится здание. Территория была перегорожена, дальнейшая помощь службы не потребовалась.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также