Перекрыт вход в здание Origo: выявлена деформация потолка
Foto: LETA

Государственная пожарно-спасательная служба приняла решение перекрыть территорию на Привокзальной площади в Риге у входа в здание Origo из-за деформированной конструкции потолка, сообщает агентство LETA.

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Представитель Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте сообщила, что 10 июля в 17.07 поступил сигнал на Привокзальную площадь, где находится здание. Территория была перегорожена, дальнейшая помощь службы не потребовалась.

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