Госполиции удалось оперативно задержать участников перестрелки с использованием, как свидетельствует предварительная информация, пневматического оружия, произошедшей 11 февраля на автомойке на ул. Мукусалас в Риге. Получив информацию от пострадавшего, стражи порядка сразу объявили автомобиль Mercedes-Benz, на котором уехали подозреваемые, в розыск.

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Было установлено, что машина с данными номерами замечена в микрорайоне Пурвциемс. На место прибыли полицейские в сопровождении спецназа.

Задержание было произведено на ул. Вайдавас, в "Мерседесе" оказалось четверо, в том числе двое из тех, кто считается нападавшими. Оба ранее не судимы, возраст — 19 и 21 год. В ходе обыска личных вещей, автомашины и мест жительства подозреваемых полиция нашла 200 граммов наркотических веществ, в том числе марихуаны, MDMA и ЛСД, два пневматических пистолета и один газовый пистолет.

Как сообщалось 11 февраля, в Риге двое человек напали на мужчину и стреляли в него из пневматического оружия. На место происшествия приехали медики и оказали помощь пострадавшему, он отказался от госпитализации.