Перевернувшийся грузовик заблокировал движение на Таллиннском шоссе возле Олтужи
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В 1.39 на Таллиннском шоссе (А1, 67 км.) возле Олтужи столкнулись несколько автомобилей. Движение там до сих пор полностью перекрыто, выяснил портал Delfi в Центре дорожной информации предприятия Latvijas Valsts ceļi.

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На месте аварии проезжую часть перегородил перевернувшийся грузовик и на данный момент нет информации о том, когда будет предоставлена ​​техника для эвакуации автомобиля.

Latvijas Valsts ceļi уточняет, что объездная дорога через Алою проходит по дорогам Коцени — Лимбажи — Туя (P11), Лимбаж — Алоя (P13) и Айнажи — Матиши (P15).

Предприятие напоминает, что в среду утром по всей Латвии будет идти снег, а гололедица затруднит движение по основным и региональным дорогам страны.

Заснеженные и скользкие участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами.

Водители должны особенно внимательно выбирать скорость, соответствующую состоянию дорожного покрытия, и соблюдать дистанцию. На дорогах может образовываться так называемый черный лед, который незаметен, и водитель чувствует его только при начале маневрирования автомобиля — торможения, маневрирования рулем и педалями.

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