Переводчик Погранохраны помогал мигрантам незаконно находиться в Латвии

Начат уголовный процесс против переводчика Государственной пограничной службы. Он обеспечивал возможность мигрантам незаконно находиться на территории Латвии, сообщает Rus.Lsm.lv.

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Пограничная служба констатировала, что четверо граждан Ирака, которые нелегально пересекли латвийскую границу, получили возможность незаконно находиться на территории Латвии при помощи переводчика. Позднее следствие установило, что он таким образом помог еще девятерым гражданам Ирака в июне. Он регулярно оказывал пограничникам услуги перевода в случаях, связанных с нелегальным пересечением границы, и именно во время перевода был вовлечен в преступную деятельность транснациональной организованной преступной группировки, которая обеспечивала гражданам Ирака возможность нелегального пересечения латвийско-белорусской границы.

В августе был начат уголовный процесс за осознанное обеспечение условий для нелегального нахождения на территории Латвийской республики, если такая возможность была предоставлена нескольким лиц. За это можно получить до четырех лет лишения свободы.