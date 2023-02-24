"Первая евангелическая община Иисуса" обжаловала приговор суда о прекращении деятельности

Религиозная организация "Первая евангелическая община Иисуса" обжаловала приговор Видземского окружного суда, которым было решено удовлетворить требование бывшего генпрокурора Эрика Калнмейерса о прекращении деятельности общины, сообщили агентству LETA в суде.

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Сейчас дело находится в Верховном суде. Позже суд примет решение о возбуждении кассационного производства.

Уже сообщалось, что 26 августа прошлого года Видземский районный суд в Цесисе отклонил иск бывшего генерального прокурора Латвии Калнмейерса к религиозной организации "Первая евангельская община Иисуса" о прекращении ее деятельности, но одновременно суд вынес общине предупреждение.

В ходе рассмотрения дела суд, оценивая деятельность прихода, убедился, что после происшествия - гибели молодой женщины и ее новорожденного при домашних родах - община неоднократно подчеркивала и призывала прихожан к посещению семьи врача, а также беременных женщин к тому, чтобы они встали на учет и проходили наблюдение за их состоянием здоровья.

Таким образом, суд решил, что в соответствии с положениями 5-й части 18-й статьи Закона о религиозных организациях общине должно быть вынесено предупреждение без прекращения ее деятельности.

Таким образом, суд решил, что в соответствии с положениями части пятой статьи 18 Закона о религиозных организациях общине должно быть вынесено предупреждение без прекращения ее деятельности.

Прокуратура подала протест на приговор суда первой инстанции. Позже Видземский окружной суд принял противоположное решение и удовлетворил иск бывшего прокурора о закрытии организации.

Решение принято в связи с тем, что в уголовном деле констатированы факты в связи со смертью 21-летней девушки и ее новорожденного ребенка в 2019 году, поскольку именно во время домашних родов не была оказана медицинская помощь по религиозным убеждениям.

Судья Видземского окружного суда Зайга Цера подчеркнула, что суд признал доказанными доводы Калнмейерса о том, что деятельность религиозной организации противоречит Сатверсме и законам Латвии, а также угрожает демократическому государственному строю и общественной безопасности.