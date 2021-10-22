Первая ночь с комендантским часом: без письменных подтверждений и пьяные за рулем
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По информации Госполиции, в ночь на 22 октября, когда после долгого перерыва в Латвии был объявлен комендантский час, было зарегистрировано много правонарушений.

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Всего за девять часов сотрудники Госполиции, муниципальной полиции и Земессардзе проверили 4789 лиц, у 4097 из которых были при себе письменные подтверждения.

Полиция начала 228 административных протоколов о нарушений действующих ограничений, также в 707 случаях полиция действовала превентивно. За ночь констатировано 35 нарушений, решения о возбуждении административных процессов по которым еще не принято.

Минувшей ночью полиция не констатировала больших скоплений людей, однако были случаи, когда останавливали автомобили, которыми управляли лица в состоянии алкогольного опьянения.

Примерно в 01.00 в Валмиере был остановлен для проверки автомобиль, у водителя которого не оказалось письменного подтверждения. Мужчина утверждал, что едет в банк для разблокировки карточки, а также неоднократно подчеркивал, что не принимает действующие на время локдауна правила. Кроме того, водитель вел себя вызывающе. Мужчина ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка за нарушение ПДД. Нарушителя оштрафовали на 100 евро.

В 23.20 в Скрунде остановили машину, у водителя которой также не было письменного подтверждения, при этом он находился в состоянии алкогольного опьянения: в его организме констатировали 1,99 промилле. Он объяснил полицейским, то днем работал в Кулдигском крае, поэтому не успел вернуться домой до комендантского часа. В итоге, нарушителя оштрафовали на 250 евро.

Полиция еще раз напоминает, что комендантский час действует с 20.00 до 05.00. За нарушение правил на время действия чрезвычайной ситуации для физических лиц предусмотрен штраф в размере до 2000 евро, для юридических — до 5000 евро.

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