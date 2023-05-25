Pietiek сообщил о возможном убийстве адвоката Алвиса Марги; Delfi эту информацию не подтвердили

23 мая стало известно о смерти Алвиса Марги — адвоката и администратора неплатежеспособности, который в свое время защищал интересы экс-президента Latvijas dzelzceļš Угиса Магониса. Как утверждает со ссылкой на "ряд собственных источников" интернет-издание Pietiek.com, смерть адвоката могла быть насильственной. Порталу Delfi эту информацию не подтвердили.

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"23.05.2023 скончался присяжный адвокат Алвис Марга. Выражаем глубочайшие соболезнования близким и друзьям", – такое заявление появилось на сайте латвийской адвокатуры от имени Латвийского совета присяжных адвокатов и его коллектива.

Как сообщило утром 25 мая издание Pietiek.com, адвокат "был убит у себя на даче".

Опрошенные порталом Delfi источники информацию о возможном убийстве адвоката, впрочем, не подтвердили. В Государственной полиции Delfi также сообщили, что 23 мая "ни одного убийства адвоката зарегистрировано не было". Информации о каком-либо убийстве нет и в сводке Госполиции об инцидентах за минувшие сутки.

Алвис Марга был партнером в Бюро присяжных адвокатов "Берзиньш Марга Винкалнс". Согласно информации на его личном сайте, Марга в 1994 году окончил юридический факультет Латвийского университета и начал выполнять обязанности присяжного адвоката, а в 2003 году получил сертификат администратора неплатежеспособности.

В качестве сертифицированного администратора Алвис Марга участвовал в процессах восстановления, ликвидации и банкротства почти 100 компаний. Выполняя обязанности администратора неплатежеспособности, Алвис Марга успешно обеспечил процедуру банкротства крупнейшего в странах Балтии мясоперерабатывающего предприятия Trials.

В 2013 году Марга также получил звание почетного судьи Рижского арбитражного суда.