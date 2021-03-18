"Пир во время чумы": дума прекратила трудовые отношения с замом главы Огрской муниципальной полиции
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На сегодняшнем заседании Огрской краевой думы единогласно было принято решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника муниципальной полиции Огрского края Эрика Дичса, отстраненного от исполнения обязанностей на время служебной проверки.

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12 февраля этого года Огрское краевое самоуправление получило заявление Дичса с просьбой уволить его с должности в соответствии со статьей 114 Закона о труде и выплатить выходное пособие.

Статья 114 Закона о труде гласит, что работник и работодатель могут прекратить трудовые отношения по взаимному соглашению. Статья о вознаграждении должностных лиц и служащих государственных и местных государственных учреждений предусматривает, что выходное пособие при прекращении трудовых отношений по взаимному согласию сторон может составить до 70% от среднемесячного заработка.

Огрская краевая дума поручила и.о. главы Полиции самоуправления Огрского края Мардзе Стрельче заключить с Дичсом договор о прекращении трудовых отношений, а также о передаче материальных ценностей и документации от Дичса.

Как уже сообщалось ранее, 13 января в программе TV3 "Без табу" было показано, как начальник полиции самоуправления Огрского края Угис Улманис и его заместитель Эрик Дичс, нарушая установленные в стране ограничительные меры по Covid-19, обедают за столиками в кафе Rush cafe в Огре. Вместе с ними в кафе обедали и другие люди.

Должностные лица признали ошибки в своих действиях, сожалели о сложившейся ситуации и принесли извинения общественности за свои действия.

В четверг депутаты Огрской краевой думы приняли решение на время проверки отстранить на три месяца обоих полицейских. Проверка была начата на прошлой неделе.

И Улманис, и Дичс уже передали свои объяснительные. Уже 11 января после того, как был получена запись в кафе, Улманис проинформировал самоуправление, что ел в кафе, якобы производя таким образом "контрольную закупку", однако позже он изменил показания.

Заместитель исполнительного директора Огрской краевой думы Дана Барбале сообщила, что в своей объяснительной Улманис указал, что перепутал юридические термины, и это была не контрольная закупка, а контрольные действия.

12 февраля Улманис также обратился в мэрию Огре с просьбой об увольнении в соответствии со статьей 114 Закона о труде и выплате выходного пособия. На заседании Совета Огрского самоуправления 25 февраля этого года было принято решение об освобождении Улманиса от должности.

Также известно, что 12 февраля в Огрскую краевую думу с заявлением с просьбой об освобождении от должности обратился и глава муниципальной полиции Огрского края Угис Улманис. Уже 25 февраля дума удовлетворила просьбу полицейского.

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LETA

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LETA
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