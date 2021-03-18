"Пир во время чумы": дума прекратила трудовые отношения с замом главы Огрской муниципальной полиции

На сегодняшнем заседании Огрской краевой думы единогласно было принято решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника муниципальной полиции Огрского края Эрика Дичса, отстраненного от исполнения обязанностей на время служебной проверки.

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12 февраля этого года Огрское краевое самоуправление получило заявление Дичса с просьбой уволить его с должности в соответствии со статьей 114 Закона о труде и выплатить выходное пособие.

Статья 114 Закона о труде гласит, что работник и работодатель могут прекратить трудовые отношения по взаимному соглашению. Статья о вознаграждении должностных лиц и служащих государственных и местных государственных учреждений предусматривает, что выходное пособие при прекращении трудовых отношений по взаимному согласию сторон может составить до 70% от среднемесячного заработка.

Огрская краевая дума поручила и.о. главы Полиции самоуправления Огрского края Мардзе Стрельче заключить с Дичсом договор о прекращении трудовых отношений, а также о передаче материальных ценностей и документации от Дичса.

Как уже сообщалось ранее, 13 января в программе TV3 "Без табу" было показано, как начальник полиции самоуправления Огрского края Угис Улманис и его заместитель Эрик Дичс, нарушая установленные в стране ограничительные меры по Covid-19, обедают за столиками в кафе Rush cafe в Огре. Вместе с ними в кафе обедали и другие люди.

Должностные лица признали ошибки в своих действиях, сожалели о сложившейся ситуации и принесли извинения общественности за свои действия.

В четверг депутаты Огрской краевой думы приняли решение на время проверки отстранить на три месяца обоих полицейских. Проверка была начата на прошлой неделе.

И Улманис, и Дичс уже передали свои объяснительные. Уже 11 января после того, как был получена запись в кафе, Улманис проинформировал самоуправление, что ел в кафе, якобы производя таким образом "контрольную закупку", однако позже он изменил показания.

Заместитель исполнительного директора Огрской краевой думы Дана Барбале сообщила, что в своей объяснительной Улманис указал, что перепутал юридические термины, и это была не контрольная закупка, а контрольные действия.

12 февраля Улманис также обратился в мэрию Огре с просьбой об увольнении в соответствии со статьей 114 Закона о труде и выплате выходного пособия. На заседании Совета Огрского самоуправления 25 февраля этого года было принято решение об освобождении Улманиса от должности.

Также известно, что 12 февраля в Огрскую краевую думу с заявлением с просьбой об освобождении от должности обратился и глава муниципальной полиции Огрского края Угис Улманис. Уже 25 февраля дума удовлетворила просьбу полицейского.