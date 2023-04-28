Пироман поджег в Пурвциемсе, на Тейке и Югле пять микроавтобусов: подозреваемый задержан

Сотрудники Госполиции задержали подозреваемого в поджоге нескольких микроавтобусов в трех районах Риги.
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В ночь с 17 на 18 апреля злоумышленник устроил поджог трех микроавтобусов, еще два он поджег в ночь на 27 апреля.
Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого установила и задержала возможного подозреваемого. Им оказался молодой мужчина 1997 г.р., ранее не попадавший в поле зрения органов правопорядка. Задержанный не смог пояснить свои действия.
Следствие по делу продолжается.
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