Планируется поднять со дна моря носовую аппарель парома "Эстония"
Foto: DELFI.ee

Носовую аппарель парома "Эсьония" планируется поднять со дна моря в начале лета, сообщил во вторник заместитель директора шведского агентства по расследованию авиационных происшествий SHK Йонас Бекстранд.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Носовой визир парома "Эстония", затонувшего в Балтийском море в 1994 году, был поднят вскоре после аварии, но носовая аппарель все еще находится на морском дне.

Шведское правительство выделило на его подъем 25 млн шведских крон.

Есть повреждения носовой аппарели, которые необходимо исследовать. По словам Бекстранда, нет оснований полагать, что поднятие аппарели изменит представление о стоимости кораблекрушения.

Паром "Эстония" затонул в конце сентября 1994 года. В результате катастрофы погибли 852 человека, включая граждан Латвии, Эстонии. Финляндии, Швеции и др.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Будни курьера — какие они?
Согласованное извещение: что нужно знать, чтобы быстрее получить возмещение
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Будни курьера — какие они?