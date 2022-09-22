Плохие условия и физическое насилие: в Иманте из семьи забрали четырех детей

В среду, 21 сентября около 21:00, сотрудники Курземского управления Рижской муниципальной полиции по запросу социальной службы провели проверку семьи в Иманте, в которой живет четверо детей и где родители, вероятно, регулярно употребляют алкогольные напитки.

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По указанному адресу дверь полицейским открыла мать детей, она пригласила сотрудников правоохранительных органов в квартиру. Во время разговора женщина начала вести себя агрессивно и не пожелала понять причину прихода полицейских.

В квартире находилось двое маленьких детей — мальчик 7 лет и девочка 6 лет, а через некоторое время приехал старший сын 17 лет. У всех детей были видны телесные повреждения, поэтому у полицейских возникло подозрение, что в семье регулярно имеет место физическое насилие.

Мать детей продолжила агрессивно отвечать на вопросы полицейских, поэтому правоохранители продолжили беседу со старшим сыном и младшими детьми. Дети объяснили, что между родителями почти каждый день происходят конфликтные ситуации, в результате чего всем детям приходится физически страдать.

Через некоторое время к разговору присоединилась мать, она стала обзывать старшую дочь, которой в этот момент не было дома, потому что та регулярно гуляет с подругой. Также выяснилось, что в этот день мать уже употребляла алкоголь, а отец был на работе.

Позже на место жительства вернулась 14-летняя дочь, она объяснила полицейским, что у нее самые натянутые отношения с родителями, из-за чего она часто находится вне дома. Ознакомившись с условиями места жительства, сотрудники полиции приняли решение разлучить детей с семьей.

После продолжительных переговоров мать детей продолжила вести себя неадекватно, кричала, размахивала руками, мешала работе полиции на месте и возражала против разлучения детей от семьи, после чего ее задержали.

На место прибыли сотрудники Государственной полиции и Службы экстренной медицинской помощи. Врачи приняли решение отвезти детей в больницу для более углубленного обследования, а затем всех четверых доставили в кризисный центр.

За неисполнение законных требований должностных лиц и воспрепятствование их деятельности в отношении матери возбудили дело об административном нарушении. Также в отношении обоих родителей возбуждено дело о физическом насилии над детьми.