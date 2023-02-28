Плявниеки: из дома вышел и не вернулся 11-летний школьник

Участок полиции "Кенгарагс" разыскивает Кристапа Гросманиса (2011 г.р.), который утром 27 февраля вышел из своего дома на ул. Салнас и пропал.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Известно, что утром он отправился в школу на ул. Лудзас, а в 14.00 вышел из учебного заведения и с тех пор от него нет никаких известий.

Его приметы: рост 160 см, худой, волосы короткие, светлые, глаза темные.

Был одет: синие джинсы, серая куртка, красная шапка, черные кроссовки Nike.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 67086800 или 110.