Плявниеки: из дома вышел и не вернулся 11-летний школьник
Foto: F64

Участок полиции "Кенгарагс" разыскивает Кристапа Гросманиса (2011 г.р.), который утром 27 февраля вышел из своего дома на ул. Салнас и пропал.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Известно, что утром он отправился в школу на ул. Лудзас, а в 14.00 вышел из учебного заведения и с тех пор от него нет никаких известий.

Его приметы: рост 160 см, худой, волосы короткие, светлые, глаза темные.

Был одет: синие джинсы, серая куртка, красная шапка, черные кроссовки Nike.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 67086800 или 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Умные решения для дома. Как экономить время и деньги
Умные решения для дома. Как экономить время и деньги
Kак быть продуктивным и успешным, но не выгореть
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Найди время, чтобы побыть с важными для себя людьми
История Кристы. Человек-оркестр или программистка на высоких оборотах
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
Работать очно или удаленно? Офис будущего и рабочая культура
Тенденции в ИТ-отрасли. Kвантовые технологии и футуристические веяния