Плявниеки: на пешеходном переходе сбит мужчина; полиция ищет свидетелей ДТП

Госполиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 21 ноября, в 14.30, напротив дома номер 132А по ул. Лубанас: в это время автомобиль Opel Omega серого цвета на нерегулируемом переходе совершил наезд на пешехода, после водитель скрылся с места происшествия.
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Информацию о ДТП полиция просит сообщать по телефонам: 67219765, 26467582 или 110.
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