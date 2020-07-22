Плявниеки: на пешеходном переходе сбита пожилая женщина

Во вторник вечером в Плявниеках, на ул. А. Деглава произошло ДТП, в результате которого пострадала пенсионерка. Как отмечает Degpunktā, бригада Службы неотложной медицинской помощи доставила пострадавшую в больницу.
По данным программы, около 17.00 женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Когда она была уже на середине пути, ее сбил внедорожник Honda. Пострадавшая упала, а водитель тут же остановился, добежал до сбитой пенсионерки и стал звонить в скорую и полицию.
В разговоре с журналистами водитель отметил, что женщина, которая несла в руках много коробок и не видела, что происходит впереди. "Да, она не смотрела на дорогу, просто "летела".Автобус проехал мимо, я ехал по этой стороне дороги, сразу же за автобусом. Она сразу же с боку побежала, я даже не успел среагировать", — рассказал водитель
Honda.
Прибывшие медики констатировали у пострадавшей политравму, в тяжелом состоянии ее доставили в больницу. По делу ведется следствие.