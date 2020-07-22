Плявниеки: на пешеходном переходе сбита пожилая женщина

Во вторник вечером в Плявниеках, на ул. А. Деглава произошло ДТП, в результате которого пострадала пенсионерка. Как отмечает Degpunktā, бригада Службы неотложной медицинской помощи доставила пострадавшую в больницу.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным программы, около 17.00 женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Когда она была уже на середине пути, ее сбил внедорожник Honda. Пострадавшая упала, а водитель тут же остановился, добежал до сбитой пенсионерки и стал звонить в скорую и полицию.

В разговоре с журналистами водитель отметил, что женщина, которая несла в руках много коробок и не видела, что происходит впереди. "Да, она не смотрела на дорогу, просто "летела".Автобус проехал мимо, я ехал по этой стороне дороги, сразу же за автобусом. Она сразу же с боку побежала, я даже не успел среагировать", — рассказал водитель

Honda.

Прибывшие медики констатировали у пострадавшей политравму, в тяжелом состоянии ее доставили в больницу. По делу ведется следствие.