Плявниеки: на ул. Салнас горела квартира, на месте ЧП работают 22 спасателя

По информации пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в 13.40 был получен вызов с ул Салнас, где горела квартира на последнем этаже многоэтажного дома.

На место происшествия оперативно прибыли 4 автоцистерны, одна автолестница, а также 22 спасателя. В срочном порядке из дома эвакуировали 30 человек. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров: горело 25 квадратных метров квартиры и 15 квадратных метров фасада здания.

В 14.30 пожар удалось локализовать, на месте ЧП продолжаются работы по ликвидации последствий. Причина возгорания устанавливается, информации о пострадавших не поступало.