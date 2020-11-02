Плявниеки: полиция и спасатели успели предотвратить двойное самоубийство

Сотрудникам полиции и Государственной пожарно-спасательной службы удалось предотвратить трагедию на улице Лубанас 115, где мужчина и женщина угрожали броситься вниз с восьмого этажа. Об этом сообщает Degpunktā.

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К моменту приезда ответственных служб женщина в возрасте примерно 30 лет стояла возле подоконника, рядом с ней находился и ее друг.

"Она уже на карнизе сидела. Восьмой этаж (..) Женщина сидела. Это со слов моего коллеги. "Лучший" возраст, чтобы выпрыгнуть", — поделился с журналистами охранник находящейся рядом автостоянки.

Спасатели взломали двери и успели затащить пару в квартиру. После этого их передали в руки полиции и медиков. Затем мужчину и женщину направили для оказания психологической помощи в больницу на ул. Твайка.